В Китае наказаны 17 человек по делу о просроченной вакцине

Власти уезда Цзиньху китайской восточной провинции Цзянсу наказали 17 человек по делу о просроченной вакцине от полиомиелита, которую в начале января получили 145 детей в одном из местных медицинских центров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении местной администрации.

Инцидент произошел в начале января, когда в местном медцентре "Личэн" 145 детей получили вакцину, срок годности которой закончился еще 11 декабря прошлого года. Руководитель медицинского учреждения Ван Хун и еще 16 человек уже были наказаны, они исключены из партии, сняты с занимаемых должностей, в их отношении возбуждены дела и ведется расследование.

К настоящему моменту неизвестно о состоянии 145 детей, получивших просроченную вакцину, также не сообщается, обращался ли кто-нибудь из них за медицинской помощью после вакцинации.

Власти уезда, согласно заявлению, намерены провести очень тщательное расследование и наказать всех виновных. Для этой цели была сформирована специальная рабочая группа. К настоящему моменту уже возбуждены дела в отношении заместителя главы уезда Гао Чанпина, партсекретаря уездного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Чэнь Хуа и его заместителя Цю Юнфу.