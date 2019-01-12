Скандал вокруг Карлоса Гона набирает новые обороты - Исполнительный директор ушел в отставку

Исполнительный директор японского автоконцерна Nissan Хосе Муньос ушел в отставку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Kyodo.

Оно отмечает, что Муньос был одним из приближенных Карлоса Гона и отставка напрямую может быть связана с ситуацией вокруг бывшего главы концерна, находящегося под арестом.

В пятницу токийская прокуратура выдвинула новые обвинения против Гона - ему инкриминируется попытка избавиться от убытков, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. Столичная прокуратура также выдвинула обвинения соратнику Гона - бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли - и самой компании, обвинив их в фальсификации размера денежных вознаграждений, выплаченных Гону в последние три года.

Гон и Келли были помещены в токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть информацию об истинном размере своего вознаграждения на посту председателя совета директоров Nissan в 2010-2015 годах. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн).

10 декабря Гона и Келли повторно арестовали по подозрению в том, что они скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в 2015-2017 годах. Келли 25 декабря освободили под залог в 70 млн иен (около $636 тыс.), и теперь он ждет суда в Японии.