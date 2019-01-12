Полиция США арестовала вора, посягнувшего на имущество Госдепартамента

Полиция США арестовала подозреваемого в краже десятков мобильных телефонов и другого электронного оборудования из помещений двух объектов, принадлежащих Госдепартаменту. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

Подозреваемым оказался 42-летний Джоэл Энрикес-Буэно без постоянного места жительства, который, по версии следствия, на прошлой неделе проник на объекты внешнеполитического ведомства, расположенные в Вашингтоне и соседнем Арлингтоне (штат Вирджиния). Его поймали, когда он пытался продать оборудование в ресторане в Вирджинии, почти все похищенные устройства были обнаружены. Подозреваемому было предъявлено обвинение в краже в крупных размерах, краже с целью сбыта, проникновении со взломом, а также в том, что он выдавал себя за другого в беседе с арестовавшими его полицейскими Арлингтона.

При этом, подчеркивает издание, до сих пор остается неясным, почему он выбрал своей целью и проник 3 января на два разных объекта Госдепартамента, расположенных на противоположных берегах реки Потомак. Также пока непонятно, решился ли он на преступление из-за частичной приостановки работы федерального правительства. Если так, то он мог вероятно не знать, что сотрудники Службы дипломатической безопасности (силового подразделения Госдепа, имеющего статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры) продолжают работать.

Источник The Washington Post не стал сообщать, удалось ли подозреваемому пройти через пост охраны, чтобы проникнуть на объект в Вашингтоне. При этом арестованному в Арлингтоне удалось проникнуть в хорошо охраняемое высотное офисное здание Госдепартамента, вход в которое осуществляется строго по предъявлению удостоверения. Как сообщили газете в полиции, Энрикес-Буэно утром "смог незаметно прошмыгнуть за спиной" одного из работников и попасть на верхний этаж здания. Там он, по версии следствия, украл 53 электронных устройства, в том числе 44 мобильных телефона - как личных, так и находящихся на балансе государства.

Неясно, продолжает The Washington Post, почему так много аппаратов находилось в одном месте. Полиция отказалась сообщить, какие еще электронные устройства были украдены.

Стражи порядка пояснили, что подозреваемый пошел в ресторан Арлингтона, расположенный менее чем в 800 м от места преступления, и попытался продать похищенное. Во время патрулирования в этом районе полицейские обнаружили человека, похожего по описанию на разыскиваемого вора, и арестовали его. Правоохранительные органы смогли вернуть все украденное оборудование, за исключением одного комплекта наушников. Госдепартамент не считает, что похищенные телефоны могли содержать какие-либо секретные данные.