США планируют направить в Арктику корабль и два самолета

Соединенные Штаты планируют в предстоящие месяцы направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon и самолет-разведчик. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal министр американских ВМС Ричард Спенсер.

"Да, концепция состоит в том, чтобы войти туда", - сказал он, уточнив, что планирование предстоящей операции находится на начальном этапе. "Мы разрабатываем их [планы], пока мы говорим с вами", - добавил Спенсер.

Он пояснил, что в данном случае ВМС США намерены обосновать свое присутствие в водах Арктики свободой мореплавания. Согласно планам, порт стратегического значения будет на острове Адак (штат Аляска), где в 1942-1997 годах располагалась американская военная база. Туда намечено на первом этапе направить корабль и два самолета.

Министр американских ВМС в декабре заявил, что США должны создать порт стратегического значения на Аляске и рассмотреть возможность проведения военно-морских операций по демонстрации своего флага в Арктике. Спенсер не уточнил тогда, имел ли он в виду Северо-Западный проход - кратчайший путь из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан - или Северный морской путь. Правительство Канады исходит из того, что Северо-Западный проход находится под его юрисдикцией. Тем не менее США и ряд других стран с этой точкой зрения не соглашаются и считают Северо-Западный проход международными водами.

В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до бухты Провидения - 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев 30 ноября сообщил, что иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только после заблаговременной подачи соответствующего уведомления.