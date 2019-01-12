В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский сейсмологической центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 12.32 по местному времени в уезде Шуфу округа Кашгар. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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