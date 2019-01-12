В Армении доказан случай смерти от свиного гриппа

В Армении зафиксирован случай смерти от свиного гриппа. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Артавазд Ванян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"У скончавшейся женщины были выявлены также различные хронические заболевания", - отметил он. При этом Ванян опроверг информацию, что в медицинском центре "Арабкир" от гриппа скончался ребенок. По его словам, проведенные лабораторные анализы не выявили у него никаких вирусных инфекций.

Ванян также сообщил, что в республике в основном распространен грипп типа А - H1N1. По последним данным, в поликлиники обратились 1251 человек: "Медучреждения страны обеспечены всеми необходимыми лекарствами, поэтому призываю наших граждан не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу".

Относительно же случаев смерти от свиного гриппа в соседней Грузии, Ванян заявил, что армяно-грузинская граница не нуждается в закрытии для реализации карантинных мероприятий, поскольку как в Армении, так и в Грузии распространен один и тот же штамм гриппа.

Отметим, что на сегодняшний день число смертей от свиного гриппа в Грузии достигло 15.