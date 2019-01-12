Воришка не смог взломать украденный сейф и вернул его обратно - ВИДЕО

20-летний грабитель по фамилии Ли в первые часы Нового года украл сейф, забравшись на территорию швейной фабрики в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, КНР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации полицейских, воришка ранее работал на небольшом предприятии и знал, что владелица фабрики хранит деньги в сейфе. Но хищение металлического шкафа не обогатило грабителя, который целые сутки пытался взломать его и, не добившись результата, подкинул его к воротам фабрики.

3 января полицейские арестовали воришку в местном интернет-кафе. На его след удалось выйти, после того, как выяснилось, что пёс, охранявший в ту ночь территорию фабрики не лаял, значит, со слов владелицы фабрики, признал знакомого человека.

Воришка признался в содеянном и рассказал, что украл кувалду с соседнего завода, чтобы вскрыть сейф, в котором лежали 1000 юаней (10 тыс.руб).

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