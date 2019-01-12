Парень взял в заложники бывшую подругу и 9 работников парикмахерской - ВИДЕО

Гастон Мачадо, 10 января решил устроить показательный урок бросившей его подруге и угрожая пистолетом, взял в заложники всех её коллег, работающих в парикмахерской, расположенной в районе Поситос, в столице Уругвая, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Оскорблённый поведением своей подруги, бросившей его за рукоприкладство, уругваец нагрянул в парикмахерскую. Момент захвата заложников был запечатлён самим Гастоном, который транслировал всё происходящее в реальном времени на своей странице в Facebook.

Прибывшие через некоторое время полицейские, были встречены тремя выстрелами, которые к счастью никого не поразили

Унижая свою бывшую подругу, уругваец продолжал снимать лежащих на полу работников парикмахерской. По информации полицейских, двоим сотрудникам заведения удалось сбежать через террасу. Переговоры с находящимся в неадекватном состоянии злоумышленником продолжались на протяжении четырёх часов. В конечном итоге стражам правопорядка удалось избежать кровопролития и освободить всех удерживаемых заложников. О дальнейшей судьбе брошенного ловеласа ничего не уточняется.

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