Тяжелое ДТП в Турции: есть пострадавшие
12 января 2019 11:28 160
В Стамбуле произошло столкновение автомобиля-вышки (для ремонта и обслуживания линий электропередач) с локомотивом. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека.
Согласно данным СМИ, локомотив проводил тестовые испытания трамвайной линии в районе Флория.
Сообщается также, что раненные были госпитализированы. О других деталях происшествия не сообщается.
Отметим, что 13 декабря минувшего года в результате крушения поезда в Анкаре погибли четыре человека, и было ранено 40.
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