Трамп объявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США

12 января 2019 12:12

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, он написал в твиттере.

Трамп отметил, что за первые 19 месяцев его президентства американцы сэкономили на рецептурных лекарствах 26 миллиардов долларов.

"Наша политика по выводу на рынок более доступных непатентованных лекарственных средств работает!" - написал глава США.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az