Трамп объявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, он написал в твиттере.

Трамп отметил, что за первые 19 месяцев его президентства американцы сэкономили на рецептурных лекарствах 26 миллиардов долларов.

"Наша политика по выводу на рынок более доступных непатентованных лекарственных средств работает!" - написал глава США.

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