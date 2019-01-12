В США задержали двух подозреваемых в стрельбе в торговом центре
12 января 2019 12:15 84
Полиция в американском городе Джерси-Сити задержала двоих подозреваемых в связи со стрельбой в местном торговом центре Newport Centre, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал News 12 New Jersey.
Как сообщается, инцидент произошел в пятницу вечером. По словам очевидцев, люди на фуд-корте начали спорить, а затем кто-то открыл стрельбу. В результате перестрелки один человек был ранен в живот, а другой получил ранение в руку.
Полицейские задержали двух человек. Начальник полиции Джерси-Сити Майкл Келли отметил, что полиция не уверена в том, что один из них является предполагаемым стрелком.
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