Шатдаун в США может не закончиться даже после введения режима ЧП

Белый дом предупредил республиканцев в Конгрессе, что не следует ожидать немедленного возобновления работы федерального правительства даже в том случае, если президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения из-за кризиса на границе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, "многие демократы и некоторые республиканцы" надеются, что работа федерального правительства будет возобновлена в случае, если Трамп введет режим ЧП и использует бюджетные средства Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Однако, как сообщили изданию источники, сотрудники Белого дома предупредили республиканцев в Конгрессе, что даже в таком случае немедленного окончания шатдауна ожидать не стоит.

В пятницу Трамп заявил, что не будет вводить режим чрезвычайного положения из-за кризиса на границе "прямо сейчас", поскольку рассчитывает, что конгресс примет необходимый бюджет. Он добавил, что хочет, чтобы конгресс "сделал свою работу".

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной "шатдауна" стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

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