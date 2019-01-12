Опубликованы кадры отражения ракетных атак Израиля сирийскими системами ПВО - ВИДЕО

Сирийское агентство САНА опубликовало кадры, на которых видно, как средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку Израиля над Дамаском, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным правительственного телеканала Ikhbariya, израильские самолеты, летевшие со стороны района Галилейский палец (на границе с Ливаном), начали атаку в 23:15 по местному времени, запустив по сирийской столице несколько ракет.

Сообщается, что большую часть из них зенитчикам удалось поразить.

Как отметил военный источник, ущерб нанесен только складу в районе международного аэропорта Дамаска.

По информации портала Flightradar, вскоре после атаки, в 23:58 из аэропорта Дамаска в Бахрейн вылетел лайнер авиакомпании Syrian Air.

Предыдущая подобная атака произошла 25 декабря. Тогда израильские самолеты наносили удары по Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. Атака была беспрецедентно длительной - более полутора часов. По данным САНА, сирийской ПВО удалось сбить большинство ракет, но был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что израильская авиация нанесла удары в тот момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.



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