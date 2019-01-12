Российский гонщик наехал на зрителя во время ралли «Дакар» - ВИДЕО
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова наехал на зрителя во время ралли-марафона "Дакар". Видео появилось на YouTube-канале россиян.
Во время гонки зрители, заметившие грузовики, начали расступаться от приближающегося транспорта. Однако один из фанатов увяз в песке и ногой попал под заднее колесо машины российской команды. После случившегося "КамАЗ-мастер" продолжил гонку и не оказал пострадавшему помощь. В результате мужчина получил перелом бедренной кости, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Российский экипаж был дисквалифицирован из ралли-марафона решением судей. В "КамАЗ-мастер" заявили, что во время происшествия гонщик не увидел пострадавшего.
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