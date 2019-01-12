Пропавшего восемь лет назад россиянина нашли нищенствующим на улицах Эквадора

Россиянин Максим Бахарев, пропавший восемь лет назад, нашелся на улицах эквадорской столицы Кито. С помощью местной патронажной службы и российского консульства его удалось вернуть на родину, передает в субботу Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 35-летний мужчина приехал в страну около восьми лет назад. Он страдал психическим расстройством, вскоре остался без денег и оказался на улице, а затем его заметили сотрудники социальной службы. Они выяснили происхождение бездомного и обратились в консульство.

Билет в Санкт-Петербург для Бахарева оплатили его родители. Они ждали его в аэропорту. Прощаясь с эквадорцами, он сказал им по-испански: "До свидания. Большое спасибо".

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