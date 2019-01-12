Символ Нью-Йорка выставлен на продажу
12 января 2019 16:31 151
Небоскреб Chrysler Building, расположенный на Манхэттене, сменит владельца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сейчас 77-этажное здание, которое является символом Нью-Йорка, на 90% принадлежит фонду Abu Dhabi Investment Council, который в 2008 году приобрел долю за 800 миллионов долларов. Еще 10% здания владеет компания Tishman Speyer Properties.
Небоскреб высотой 320 метров до строительства Эмпайр Стейт Билдинг являлся самым высоким зданием не только Нью-Йорка, но и мира.
О том, кто приобретет здание, пока неизвестно. Не озвучена и стоимость сделки - предполагается, что цена дома, которому почти сто лет, вряд ли превысит 800 миллионов долларов.
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