В Польше произошло землетрясение в шахте
12 января 2019 17:46 172
Один горняк погиб, шесть пострадали в результате подземного толчка в шахте в городе Полковице на западе Польши, сообщила в субботу представитель горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. После подземного толчка в шахте обрушилась порода, сообщалось, что под завалами находятся четыре человека.
"В ходе спасательной операции к врачу обратились еще три человека. В настоящее время могу сказать, что у нас семь пострадавших. Шесть раненых перевезли в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Седьмой горняк погиб. Состояние по меньшей мере трёх горняков врачи оценивают как тяжелое", - рассказала Осадчук в эфире государственного Польского телевидения.
Подземный толчок, по ее словам, произошел по природным причинам. "Таких землетрясений в шахте в течение суток происходит как минимум несколько, но не таких мощных", - пояснила она.
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