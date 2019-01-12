В Польше произошло землетрясение в шахте

"В ходе спасательной операции к врачу обратились еще три человека. В настоящее время могу сказать, что у нас семь пострадавших. Шесть раненых перевезли в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Седьмой горняк погиб. Состояние по меньшей мере трёх горняков врачи оценивают как тяжелое", - рассказала Осадчук в эфире государственного Польского телевидения.