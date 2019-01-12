В Египте уничтожили шесть боевиков

По их данным, группировка занималась подготовкой терактов, укрывшись в труднодоступной местности. "Оказавшись в окружении, террористы открыли огонь по силам безопасности", - отмечается в документе.

В ходе перестрелки удалось уничтожить шесть боевиков. При этом были обнаружены четыре автомата, две винтовки, патроны к ним, взрывное устройство, а также организационные документы группировки.