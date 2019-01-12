В Египте уничтожили шесть боевиков

12 января 2019 18:20

Сотрудники управления национальной безопасности Египта уничтожили в ходе перестрелки шестерых боевиков на юге страны, говорится в заявлении египетского МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате оперативных действий было установлено местонахождение террористической группы, скрывавшейся от правоохранителей в пересеченной местности близ трассы Асьют-Сохаг", - сообщили египетские силовики.
 
По их данным, группировка занималась подготовкой терактов, укрывшись в труднодоступной местности. "Оказавшись в окружении, террористы открыли огонь по силам безопасности", - отмечается в документе.
В ходе перестрелки удалось уничтожить шесть боевиков. При этом были обнаружены четыре автомата, две винтовки, патроны к ним, взрывное устройство, а также организационные документы группировки.
 
О потерях среди сотрудников правоохранительных органов не сообщается.
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