В Египте уничтожили шесть боевиков
12 января 2019 18:20 122
Сотрудники управления национальной безопасности Египта уничтожили в ходе перестрелки шестерых боевиков на юге страны, говорится в заявлении египетского МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В результате оперативных действий было установлено местонахождение террористической группы, скрывавшейся от правоохранителей в пересеченной местности близ трассы Асьют-Сохаг", - сообщили египетские силовики.
По их данным, группировка занималась подготовкой терактов, укрывшись в труднодоступной местности. "Оказавшись в окружении, террористы открыли огонь по силам безопасности", - отмечается в документе.
В ходе перестрелки удалось уничтожить шесть боевиков. При этом были обнаружены четыре автомата, две винтовки, патроны к ним, взрывное устройство, а также организационные документы группировки.
О потерях среди сотрудников правоохранительных органов не сообщается.
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