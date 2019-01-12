Huawei уволила сотрудника, задержанного в Польше по подозрению в шпионаже
12 января 2019 18:34 92
Китайская компания Huawei прервала контракт с сотрудником, которого власти Польши задержали в пятницу по подозрению в шпионаже, говорится в распространённом в субботу заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее государственное Польское телевидение сообщило, что один из директоров польского отдела концерна Huawei, а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР.
"Сотрудник представительства Huawei в Польше Ван Вэйцзин был задержан по личным причинам за нарушение польского законодательства. Данный инцидент оказал негативное влияние на международную репутацию Huawei", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "на основе внутренних правил компании, касающихся трудовых договоров, компания Huawei приняла решение немедленно завершить трудовой контракт с Ван Вэйцзином".
Компания подчёркивает, что Huawei всегда соблюдает нормы и законы страны, в которой ведёт деятельность, а также требует от всех своих сотрудников следовать соответствующим законам и правилам.
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