Названо число жертв от взрыва в Париже

Почти 50 человек получили ранения в результате взрыва в булочной в Париже, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее префектура полиции сообщила, что при взрыве погибли двое пожарных.

"К этому часу двое пожарных скончались. Десять человек, в том числе один пожарный, находятся в тяжелом состоянии. Тридцать семь человек находятся в состоянии средней тяжести", - написал Кастанер в Twitter.

Глава МВД также выразил поддержку семьям жертв взрыва.

Взрыв произошел около 9.00 (11.00 мск) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.