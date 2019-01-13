В Мексике перевернулся автобус с туристами

13 января 2019 09:00

Арендованный для проведения экскурсии автобус перевернулся в субботу в районе города Кульякан в штате Синалоа на северо-западе Мексики. В ДТП пострадали 35 человек, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета El Universal.

По данным издания El Sol de Sinaloa, на борту автобуса находились как местные жители, так и туристы из США. Известно, что не менее пяти человек получили тяжелые травмы.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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