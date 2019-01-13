На американо-мексиканской границе обнаружили туннель

Недалеко от штата Аризона на американо-мексиканкой границе обнаружили туннель. Об этом пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, туннель был обнаружен на этой неделе. При этом за последний месяц нашли еще два таких же подземных сооружения.

"Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу", - говорится в материале.