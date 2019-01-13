На американо-мексиканской границе обнаружили туннель
13 января 2019 10:43 203
Недалеко от штата Аризона на американо-мексиканкой границе обнаружили туннель. Об этом пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, туннель был обнаружен на этой неделе. При этом за последний месяц нашли еще два таких же подземных сооружения.
"Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу", - говорится в материале.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:55 264
Российский фигурист попал в больницу
09:45 188
Сестру Президента Чили ограбили
-
12 Янв. 18:08 6 986
-
12 Янв. 20:04 6 792
-
08:45 3 872
-
12 Янв. 12:57 3 297
-
12 Янв. 21:45 3 133