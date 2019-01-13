Япония решила создать ударные самолеты электронной войны

13 января 2019 12:23

Японское правительство решило разработать собственные ударные самолеты электронной войны для вывода из строя систем связи и радаров предполагаемого противника. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на официальные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, таким оборудованием хотят оснастить транспортные и патрульные самолеты на вооружении японских ВВС и ВМС. Оно появится в армии примерно в 2027 году.

Как отмечается, в настоящее время японская сторона уже располагает средствами электронной войны, однако они имеют пассивный оборонительный характер. В данном случае речь идет о разработке для электронной войны наступательных самолетов.

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