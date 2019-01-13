Трамп предложил Ким Чен Ыну еще одну встречу

13 января 2019 09:15

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНДР Ким Чен Ыну еще одну встречу. Об этом сообщает "Ренхап".

Отмечается, что Трамп предложил провести встречу во Вьетнаме в середине февраля. В Северной Корее рассматривают это предложение, но еще не дали окончательный ответ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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