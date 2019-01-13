Трамп предложил Ким Чен Ыну еще одну встречу

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНДР Ким Чен Ыну еще одну встречу. Об этом сообщает "Ренхап".

Отмечается, что Трамп предложил провести встречу во Вьетнаме в середине февраля. В Северной Корее рассматривают это предложение, но еще не дали окончательный ответ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.