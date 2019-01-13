Сестру Президента Чили ограбили
13 января 2019 09:45 123
Сестра президента Чили Себастьяна Пиньеры была ограблена в курортном городке Винья-дель-Мар на берегу Тихого океана, сообщает телеканал 24horas.
"Магдалена Пиньера сегодня утром стала жертвой ограбления, в настоящее время полиция ведет расследование", - передает телеканал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Преступление было совершено в субботу в 11 утра на проспекте Марина, пока неизвестна сумма похищенного.
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