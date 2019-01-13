Умерла жена известного голливудского актера
13 января 2019 10:04 158
Супруга лауреата "Золотого глобуса" Стива Бушеми Джо Андрес, известная в качестве режиссера, хореографа и художника, умерла на 66 году жизни. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что данные о ее кончине подтвердил источник, близкий к семье актера. Ее похороны состоялись в начале этой недели в их доме в Нью-Йорке.
Андрес и Бушеми поженились в 1987 году, у них есть сын. По словам актера, именно его жена создала его любимое произведение искусства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:45 122
Сестру Президента Чили ограбили
12 января 21:47 516
Названо число жертв от взрыва в Париже
12 января 18:34 435
Huawei уволила сотрудника, задержанного в Польше по подозрению в шпионаже
12 января 18:20 349
В Египте уничтожили шесть боевиков
-
12 Янв. 18:08 6 631
-
12 Янв. 20:04 6 114
-
12 Янв. 11:37 4 810
-
12 Янв. 12:57 3 176
-
12 Янв. 19:12 2 830