Российский фигурист попал в больницу

13 января 2019 10:55

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в московскую больницу, сообщает "РЕН ТВ".

10 января спортсмен обратился к медицинским работникам из-за того, что почувствовал сильную боль в спине. В данный момент спортсмен проходил стационарное лечение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что в феврале 2014 года у Плющенко уже была аналогичная проблема. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде, но снялся с соревнований за минуту до проката.

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