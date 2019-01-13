Российский фигурист попал в больницу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в московскую больницу, сообщает "РЕН ТВ".

10 января спортсмен обратился к медицинским работникам из-за того, что почувствовал сильную боль в спине. В данный момент спортсмен проходил стационарное лечение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что в феврале 2014 года у Плющенко уже была аналогичная проблема. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде, но снялся с соревнований за минуту до проката.