Мощный взрыв произошел в клубе в Перу - ВИДЕО
13 января 2019 11:03 165
Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже "Лас-Пальмас" в Перу, пострадали несколько человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает газета El Comercio.
"Мы нашли два газовых баллона около клуба, в результате вспышки были выбиты стекла здания. У некоторых людей незначительные травмы. Ситуация под контролем", - приводит издание слова представителя экстренных служб Вито Монополи.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока не сообщаются.
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