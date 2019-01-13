Мощный взрыв произошел в клубе в Перу - ВИДЕО

Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже "Лас-Пальмас" в Перу, пострадали несколько человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает газета El Comercio.

"Мы нашли два газовых баллона около клуба, в результате вспышки были выбиты стекла здания. У некоторых людей незначительные травмы. Ситуация под контролем", - приводит издание слова представителя экстренных служб Вито Монополи.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока не сообщаются.

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