Обрушение шахты в Китае, десятки погибших

Согласно опубликованному заявлению на сайте правительства города Шэньму, в момент аварии под землей находились 87 человек, 66 горнякам удалось благополучно подняться из шахты, 21 человек остался под завалами. При этом 19 из них погибли, еще двоих пытались спастись.