Обрушение шахты в Китае, десятки погибших
13 января 2019 11:15 148
Власти китайского города Шэньму в провинции Шаньси, где днем ранее произошел обвал на шахте, сообщили о 21 погибшем под завалами горняке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошёл в субботу около 18.00 по местному времени на шахте "Байцзи". Сообщалось, что около 20 горняков оказались под завалами.
Согласно опубликованному заявлению на сайте правительства города Шэньму, в момент аварии под землей находились 87 человек, 66 горнякам удалось благополучно подняться из шахты, 21 человек остался под завалами. При этом 19 из них погибли, еще двоих пытались спастись.
Однако в заявлении, опубликованном позднее, власти сообщили, что двоих горняков не удалось спасти. Таким образом, число погибших увеличилось до 21 человека.
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