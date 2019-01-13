Правительство Венгрии обвинило Джорджа Сороса в финансировании беспорядков

Акции протестов, которые шли в Будапеште почти каждый день в конце прошлого года и возобновились после Нового года, привели к обострению напряженности между правительством и оппозицией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, государственное телевидение страны оказалось в центре этого противостояния, разразившегося из-за изменения Трудового кодекса и судебной реформы.

Напомним, что в конце прошлого года несколько оппозиционных депутатов пытались проникнуть в здание Национальной организации общественного вещания, чтобы зачитать петицию. Но их оттуда силой выставили на улицу.

Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что власти страны не придают значения протестам, так как считают их проплаченными из-за рубежа противниками премьер-министра и его политики.

"В рядах протестующих мы видим политических активистов, которых обильно в последние два года финансирует Сорос. И именно они и провоцируют беспорядки. И еще должен сказать, что действия полиции в данном случае - это ответ на агрессивное поведение толпы", - заявил Ковач.

События в Будапеште обнажили глубокие разногласия, пронизывающие Венгрию. Вопрос дня - есть ли шансы найти компромисс между сторонниками и противниками правительства Орбана?