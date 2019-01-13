Нобелевского лауреата из США лишили званий за расистские высказывания

В заявлении лаборатории Колд-Спринг-Харбор значится о том, что высказывания ученого, возглавлявшего учреждение, необоснованны и безрассудны. Кроме этого, заявления доктора Уотсона предосудительны и не поддерживаются наукой никоим образом.

Недавние высказывания ученого - не первый случай. В 2007 году он вызвал негодование коллег и общественности, когда в одном из интервью заявил, что не считает представителей европеоидной и негроидной рас равными в среднем по интеллектуальным способностям.

В новом документальном фильме, вышедшем в этом месяце, Уотсон сказал, что его взгляды по существу не изменились с 2007 года. Он по-прежнему считает, что генетические отличия между европейцами и африканцами проявляются в виде заметной разницы в умственных способностях, оцениваемых, например, при помощи IQ-тестов. В ответ на его последние заявления, CSHL отменила его звания почетного канцлера, почетного профессора Оливера Грейса и почетного попечителя лаборатории.

Джеймс Уотсон удостоился Нобелевской премии за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году. Существенную часть своей карьеры он посвятил лаборатории в Колд-Спринг-Харбор - частному исследовательскому институту близ Нью-Йорка. На данный момент в штате лаборатории около 400 сотрудников, в прошлом в ней работали девять лауреатов Нобелевской премии. Уотсон стал директором лаборатории в 1968 году, президентом в 1994 и почетным руководителем в 2004 году.