В «Би-би-си» обнаружили установки "ИГ"

В ходе проверки Роскомнадзор выявил на интернет-ресурсах корпорации "Би-би-си" материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Надзорный орган объявил о начале проверки на предмет соответствия российскому законодательству, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роскомнадзор проинформировал о ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации "Би-би-си" в России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".

По информации надзорного органа, на текущий момент среди контента на интернет-ресурсах "Би-би-си" выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, а именно цитаты террориста Аль-Багдади [лидер террористической группировки "Исламское государство", "ИГ" (организация запрещена во многих странах) - запрещенной на всей территории Российской Федерации - "Газета.Ru"].

Роскомнадзор инициировал экспертизу на предмет соответствия этих материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Как сообщает Роскомнадзор, 9 января 2019 года в ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала BBC World News в РФ) был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Сообщается, что компания обязана предоставить эти сведения к 16 января 2019 года.

Кроме того, в период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

21 декабря 2018 года стало известно о начале проверки канала BBC World News Роскомнадзором.

Причиной этому стал тот факт, что британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания на территории Великобритании.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала "BBC World News", распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорилось в официальном пресс-релизе ведомства.

Речь идет о решении, принятом Ofcom накануне - регулятор решил, что телеканал RT нарушил "правила беспристрастности" семь раз за шесть недель весной 2018 года. Нарушения были обнаружены в передачах, "в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии".

"Как и во всем мире, "Би-би-си" в России ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами страны, чтобы предоставлять независимые новости и информацию своей аудитории", - заявила пресс-секретарь "Би-би-си".

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, проверку BBC World News нужно было начать раньше.

"Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа", - заявила Захарова на своей странице в Facebook.

Ситуацию с проверкой "Би-би-си" в России прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что к телеканалу накопилось много вопросов из-за "тенденциозного освещения" некоторых событий.

"Но, естественно, никто, наверное, не вправе таким образом упрекать телерадиокомпанию. Это может сделать только то ведомство, которое имеет на это полномочия", - заключил Песков.