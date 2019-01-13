Взрыв иномарки в Казахстане сняли на камеры - ВИДЕО

Toyota Cаmry загорелась у магазина в микрорайоне "Аксу" Жанаозена. Пожар удалось ликвидировать в 22:01 часов.

- Автомобиль полностью уничтожен огнем. При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. Причины возгорания устанавливаются, - отметили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Day.Az со ссылкой на lada.kz.

У пострадавшего диагностировали термический ожог кистей рук и лица.

- Его состояние стабильное, человек в сознании. В данный момент он находится в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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