Взрыв иномарки в Казахстане сняли на камеры - ВИДЕО

13 января 2019 14:01

Toyota Cаmry загорелась у магазина в микрорайоне "Аксу" Жанаозена. Пожар удалось ликвидировать в 22:01 часов.

- Автомобиль полностью уничтожен огнем. При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. Причины возгорания устанавливаются, - отметили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Day.Az со ссылкой на lada.kz.

У пострадавшего диагностировали термический ожог кистей рук и лица.

- Его состояние стабильное, человек в сознании. В данный момент он находится в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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Взрыв автомобиля в Казахстане сняли на камеры

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