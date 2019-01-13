Овечкину зашили рану на руке во время матча

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получил открытый порез на руке во время матча с "Коламбус Блю Джекетс". Об этом сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что Овечкин досрочно покинул скамейку запасных: медики оказали ему необходимую помощь, зашили рану, и он вернулся на лед. О серьезности травмы капитана "Вашингтон Кэпиталс" не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вашингтон Кэпиталс" проиграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:2. Александр Овечкин стал автором результативной передачи на Евгения Кузнецова, которому в концовке третьего периода удалось сравнять счет.