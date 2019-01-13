Пять способов спасти квартиру от взрыва газа

В Госдуме предложили разработать законопроект по замене пластиковых окон на деревянные в многоквартирных домах с газовыми плитами. Об этом сообщил источник "URA.RU" в нижней палате парламента. Таким образом депутаты хотят обезопасить многоквартирники от серьезных последствий в случае взрыва бытового газа. По данным экспертов, если бы в многоэтажке в Магнитогорске были обычные окна, а не стеклопакеты, то удалось бы избежать серьезных разрушений и большого количества жертв (погибли 39 человек, спасли 11), передает Day.Az.

Прочность окон испытали в лабораториях

До того, как в Госдуме предложили заменить пластиковые стеклопакеты на деревянные, окна тестировали в лабораториях. По мнению заслуженного строителя России Михаила Лейбмана, проректора Московского государственного строительного университета, лабораторно доказано - пластиковые окна не лучший вариант для многоэтажек с газовым оборудованием. Пластиковые стеклопакеты более упругие, в отличие от деревянных окон, и не так легко разрушаются при взрыве, что приводит к более серьезным последствиям при возникновении ЧП.

Деревянные окна, напротив, обладают большей жесткостью, и при взрыве стекла разбиваются. В результате давление на стены и конструкцию дома уменьшается. "Хотя все происходит в микросекунды, эксперименты показали, что этого времени достаточно для существенных разрушений. Возможно, это было причиной тому, что случилось в Магнитогорске", - пояснил Лейбман в беседе с "URA.RU".

Замена окон - не панацея, считает президент компании "Городской центр экспертиз" (компания занимается консалтингом в области промышленной безопасности, здоровья - прим. ред) Александр Москаленко. Он привел в пример Советский Союз, когда пластиковых стеклопакетов не было. В домах также происходили взрывы газа с серьезными последствиями. "В Ташкенте целую панель здания вынесло взрывом. Но никаких стеклопакетов не было", - рассказал собеседник агентства.

Вытяжки "задыхаются" от скопления газа

Поэтому, помимо замены окон в многоэтажках, Москаленко предлагает обратить внимание на работу вытяжек. По его мнению, они в современных домах не справляются с нагрузкой: не удаляют накопление газа, не дают приток свежего воздуха. Эксперт считает, что решить данную проблему можно, опираясь на опыт жилищного строительства Санкт-Петербурга. Там в старых домах существуют необычные вытяжки: внешне они напоминают "дыры" на фасаде дома. "В одну "дыру" свежий воздух попадает в квартиры, а через другую спертый воздух выходит на улицу. Такие вытяжки можно устанавливать при строительстве новых домов", - пояснил Москаленко.

Умные системы оповещения

Еще одним способом предотвращения взрыва газа в квартирах является установка датчиков - "оповестителей". "Условно говоря, пьяный человек, забывший выключить конфорку, может не проснуться от сигнала. Есть датчики, которые автоматически перекрывает подачу топлива. Их устанавливают в газовых котлах в частных домах. Но эти системы дорогостоящие - порядка 10 тысяч рублей", - пояснил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

"Газоанализаторы стоят 2,5 тысячи рублей, плюс установка", - рассказал "URA.RU" член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Дмитрий Ионин. Но в этом случае необходимо провести работу с газовыми службами. "Был случай, когда женщина 10 месяцев не могла включить газ после утечки. Пришлось вмешаться и вернуть его через прокуратуру. Не надо крайностей", - уточнил депутат.

Нет газа - нет проблем

Радикальным решением проблемы является отказ от бытового газа. Этого добиться вполне реально, уверен Ионин. Программа капитального ремонта многоквартирных домов может позволить осуществить переход к электрическим плитам, уточнил парламентарий. "Не за счет жителей, а за счет денег из Фонда капитального ремонта", - подчеркнул он.

Взламывать квартиры - это норма?

На фоне трагедии в Магнитогорске также поднимался вопрос о расширении полномочий представителей газовых служб. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, их нужно наделить полномочиями вскрывать квартиры, куда газовиков не пускают для проверки оборудования. "Коллега предложил дать полномочия газовикам входить в квартиры без разрешения. Это не является решением проблемы, поскольку идет в ущерб людям. Государство должно выполнять в первую очередь функцию безопасности людей, а взламывание в квартиры - это как раз опасность", - подчеркнул Ионин.

Идея парламентариев законодательно принудить россиян заменять пластиковые окна на деревянные также вызывает у Ионина много вопросов. "Это законотворческий зуд. Именно из-за таких предложений к Госдуме и депутатам относятся скептически в обществе. Случилась трагедия - давайте обвиним пластиковые окна. Но тогда давайте жить в пещерах, где меньше шансов, чтобы что-то случилось", - заключил собеседник "URA.RU".