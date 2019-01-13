Китаец отдал почку за iPhone и стал инвалидом

25-летний гражданин Китая по фамилии Ванг остался прикованным к кровати инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе, после того, как решил продать одну из своих почек для покупки iPhone и iPad. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда Вангу было 17 лет, он решил приобрести себе "яблочные" гаджеты, чтобы впечатлить своих одноклассников. Тем не менее, у его родителей не было достаточно средств, чтобы купить сыну дорогой смартфон и планшет.

На одном из китайских форумов Ванг связался с тремя посредниками, которые пообещали ему исполнить его мечту в обмен на одну почку.

Подростку пришлось тайком от родителей отправиться в соседнюю провинцию, где врач из подпольной клиники провел ему операцию по удалению органа.

Посредники договорились с неким реципиентом, который заплатил 150 тыс. юаней за пересадку и еще $10 тыс. за почку. При этом Вангу заплатили всего 22 тыс. юаней - 10% от общей выручки.

На полученные деньги подросток купил iPhone 4 и iPad 2, после чего вернулся домой. Мать Ванга узнала о сомнительной сделке только после того, как увидела сына с гаджетами, которые он не мог себе позволить. После того, как она узнала о том, что Ванг лишился почки, женщина позвонила в полицию.

Вскоре после операции состояние Ванга быстро ухудшилось. Он начал страдать от почечной недостаточности и был признан инвалидом.

На текущий момент, спустя семь лет после удаления почки, жизнь 25-летнего человека кардинально изменилась - теперь он вынужден лежать в кровати целый день, так как ему необходим ежедневный диализ.

Вангу пришлось бросить учебу, и теперь он живет на одно пособие.