Элитный спецназ США и Японии провел совместные учения - ФОТО

Элитные военные подразделения Японии и США провели в воскресенье учения по высадке парашютного десанта, имитировавшие операцию на одном из отделенных островов в Восточно-Китайском море, который был якобы захвачен условным противником. Тренировки, сообщает телеканал NHK, состоялись на полигоне "Нарасино", который с северо-востока прилегает к префектуре Токио, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В учениях приняли участие 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии численностью около 2 тыс. человек, а также переброшенные с южного острова Окинава подразделения американского спецназа, включая так называемые "зеленые береты". Десантирование проводилось с высоты примерно 300 метров.

В ходе учений японо-американские силы успешно отбили у противника временно захваченный условный островок в Восточно-Китайском море, где Токио конфликтует с Пекином из-за прав на территории и спора при разграничении эксклюзивных экономических зон двух стран.