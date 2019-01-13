Сход лавины в Австрии, погибли лыжники из Германии

Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен, сообщила в воскресенье баварская газета Merkur со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четверо лыжников находились в субботу в горах, они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Вечером супруга одного из мужчин обратилась в полицию из-за того, что связь с группой пропала. Полиция смогла по мобильным телефонам определить местонахождение людей. Спасатели обнаружили тела трех граждан ФРГ 32, 36 и 57 лет. В розыске - еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены в ночь на воскресенье из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

В полиции указали, что погибшая группа имела при себе все необходимое оборудование для чрезвычайной ситуации. Они были сметены лавиной, на их телах есть многочисленные ранения, смерть последовала от асфиксии.