Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа
13 января 2019 16:21 97
Американский актер Роберт Де Ниро заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что он никогда не согласился бы играть роль Дональда Трампа, поскольку американский лидер глубоко несимпатичен ему, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Де Ниро рассказал в интервью изданию, что он испытывают "некоторое сопереживание" к каждому персонажу, роль которого он играет. При этом актеру не удается найти в образе президента США ничего, что могло бы вызвать чувство сопереживания.
"В случае с Трампом я каждый день заново пытаюсь найти хотя бы намек на что-то, что вызовет во мне чувство сопереживания. Мне это не удается, это невозможно. Трамп был и остается для меня глубоко несимпатичным", - заявил Де Ниро, подчеркнув, что в случае, если бы ему предложили сыграть роль Трампа, он никогда не ответил бы согласием.
Актер заявил изданию, что он считает Трампа "непростительно ужасным". По мнению Де Ниро, Трамп представляет "совершенно очевидную угрозу" для США и для демократии.