Де Ниро заявил, что никогда не согласился бы сыграть Трампа

"В случае с Трампом я каждый день заново пытаюсь найти хотя бы намек на что-то, что вызовет во мне чувство сопереживания. Мне это не удается, это невозможно. Трамп был и остается для меня глубоко несимпатичным", - заявил Де Ниро, подчеркнув, что в случае, если бы ему предложили сыграть роль Трампа, он никогда не ответил бы согласием.