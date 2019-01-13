В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

13 января 2019 17:29

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам планирует провести слушания по встречам американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте комитета в заявлении его главы - демократа Элиота Энгеля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране не говорят ничего. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам попытается докопаться до нее. Мы обсудим на слушаниях таинственность, окружающую странные отношения Трампа с Путиным и его близкими друзьями, и то, как эти темные делишки влияют на нашу национальную безопасность", - обещает Энгель.

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