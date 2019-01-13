В Бразилии захотели отменить визы для граждан США и Канады

13 января 2019 18:55

Новое бразильское правительство намерено в одностороннем порядке отменить визы для граждан США и Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Globo.

Отмечается, что такой проект должен стать одним из первых действий, которое намерен осуществить бразильский кабмин в первые 100 дней своей работы. Также правительство согласует визиты президенты Бразилии Жаира Болсонару в США и Израиль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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