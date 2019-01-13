В России мальчик пожаловался на пьяных родителей

Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на "горячую линию" и пожаловался на пьяных родителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление Следственного комитета по Алтайскому краю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в мае 2018 года.

"Мальчик позвонил оператору и рассказал, что проживающие с ним взрослые напились и заснули, а он находится без присмотра. Оператор передал информацию в полицию", - говорится в сообщении.

Следователи провели проверку, в ходе которой усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).