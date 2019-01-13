Вице-премьер Польши попал в ДТП

На юге Польши случилась дорожная авария с участием правительственного автомобиля. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 13 января в городе Краков, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам пресс-секретаря госслужбы охраны Богуслава Пьюрковского, ДТП произошло во время поворота машины по вине ее водителя, которому полиция уже выписала штраф. В результате случившегося транспортное средство было поцарапано.

Пьюрковский заверил, что провинившийся водитель располагает большим опытом и стажем работы.

"Инцидент не отразился на безопасности охраняемого лица", - заверил он, не став уточнять, кто из чиновников ехал на автомобиле и ехал ли вообще.

В то же время, по данным радиостанции RMF FM, в автомобиле находился вице-премьер Ярослав Говин, который, очевидно, направлялся на съезд своей партии "Согласие", который проходит в Кракове.