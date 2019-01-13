Эрдоган: Турция будет производить собственные военные самолеты

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики приступить к производству собственных военных самолетов. Об этом турецкий лидер сообщил в воскресенье в ходе выступления в провинции Сакарья на северо-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После создания собственных танков и беспилотных летательных аппаратов мы также будем производить собственные самолеты", - приводит слова президента агентство İhlas.

По словам Эрдогана, "Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере".

В феврале 2018 года президент Турции рассказал о намерениях производить беспилотные танки, в начале июля 2017 года он также заявил о планах Анкары построить собственный авианосец. По его словам, "республика должна стать одним из лидеров в мировом кораблестроении, а авианесущий крейсер не является далекой мечтой". Эрдоган также заявил, что "Турция должна обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году".