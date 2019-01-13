Помпео: США хотят достигать своих целей на Ближнем Востоке без помощи военных

Соединенные Штаты располагают обширными военными возможностями на Ближнем Востоке, однако они хотят достигать выполнения всех своих целей дипломатическим путем и не прибегать к применению военной силы. С таким утверждением выступил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, считает ли он, что дислоцированные в Ираке силы США смогут заполнить вакуум в Сирии, который образуется после вывода американской группировки из этой страны. "Мы располагаем множеством инструментов в нашем арсенале... мы располагаем обширными военными возможностями. Мы способны добиться там [в регионе] того, что нам нужно, военным путем, однако моя задача как госсекретаря сделать так, чтобы нам не пришлось задействовать этот инструмент", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. Как заявляли американские официальные лица, вывод войск может занять от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".