В Британии депутаты планируют отстранить правительство Мэй от власти

Британские депутаты, среди которых бывшие министры из кабинета премьера Терезы Мэй, планируют взять контроль над работой парламента в свои руки. Таким образом они фактически отстранят действующее консервативное правительство от власти, сообщает газета The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее данным, в реализации данного плана принимают участие представители сразу нескольких партий. Они намерены лишить правительство права определять повестку дня Палаты общин британского парламента, если во вторник, 15 января, депутаты отвергнут проект сделки Мэй об условиях Brexit.

Отмечается, что благодаря этому предложения рядовых депутатов будут иметь приоритет над инициативами правительства, прецедентов чему не было с 80-х годов XIX века.

The Sunday Times также пишет, что Тереза Мэй была проинформирована о ситуации Джулианом Смитом - главным парламентским организатором тори. По его указанию была также подготовлена записка с экспертной оценкой рисков, которыми чревато подобное развитие событий.

"Не имея возможности контролировать повестку дня, правительство не будет иметь контроля над Палатой общин, работой парламента и законодательством, необходимым для проведения правительственной политики. Правительство потеряет свою способность править", - говорится в документе, выдержки из которого приводит газета.