В Венесуэле задержали главу оппозиционного парламента

Спецслужбы Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо, его местонахождение неизвестно, сообщается в Twitter самого политика. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Предупреждаем весь мир и страну, что сегодня, 13 января, командование Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN) захватило главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, мы не знаем о его местонахождении", - сообщается в Twitter главы парламента.



Это сообщение также появилось в Twitter Национальной ассамблеи.

Ранее сообщалось, что глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо рассчитывает прийти к власти, опираясь на поддержку военных и международного сообщества.

Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы до 2025 года. ОАГ, участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, и США заявили о непризнании нового срока Мадуро. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, в пятницу призвал Гуаидо взять на себя полномочия президента. Сам Гуаидо заявил о готовности взять на себя обязанности президента. По его словам, конституция позволяет ему назначить новые выборы.