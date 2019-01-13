Наследники Майкла Джексона возмутились новым фильмом о певце

Наследники американского певца Майкла Джексона считают, что документальный фильм "Покидая Неверлэнд", который в январе покажут на кинофестивале Сандэнс, а также на телеканале HBO, является "возмутительной" попыткой опорочить певца. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также наследники заявили, что фильм будет "жалкой" попыткой заработать на известности Джексона.

Ожидается, что в этом фильме расскажут о том, как певец совершал сексуальные действия в отношении детей.