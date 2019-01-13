СМИ сообщили об изучении США вариантов удара по Ирану

13 января 2019 21:39

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, такую реакцию американских властей вызывал обстрел дипломатического квартала в Багдаде в сентябре прошлого года. В Вашингтоне возлагают ответственность за произошедшее на группировку, связанную с Ираном.

"Мы были в шоке о того, насколько бесцеремонно они планировали атаковать Иран", - рассказал журналистам один из собеседников.

Отмечается, что Пентагон приступил к разработке такого плана, однако неизвестно, получил ли Белый дом обратную связь.

Официальные лица не подтвердили и не опровергли информацию WSJ.

"Мы рассматриваем полный спектр мер для обеспечения их (сотрудников посольства США в Багдаде) безопасности и наших интересов", - заявил пресс-секретарь СНБ Гаррет Маркиз.

Ранее Помпео пообещал удвоить дипломатическое и экономическое давление Вашингтона на Тегеран.

Автор статьи отмечает, что Болтон совместно с госсекретарем США Майком Помпео выступает за более жесткую политику в отношении Ирана.

В мае прошлого года Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, а также сообщил о восстановлении всех санкций. Вашингтон планирует довести экспорт иранской нефти до нуля. Американские власти призывали покупателей отказаться закупок иранского топлива. В ноябре 2018 года США ввели против Тегерана дополнительные санкции США.
 

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