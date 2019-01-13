ХАМАС начал радиовещание на Израиль
13 января 2019 23:04 217
Радиостанция Al-Aqsa, расположенная в Газе и управляемая группой ХАМАС, начала вещание на Израиль через мощную радиовещательную башню, установленную на израильско-ливанской границе, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Башня установлена совместно с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезбаллах", уточняет издание. Отмечается, что начало вещания совпало с моментом, когда силы Армии обороны Израиля объявили в воскресенье о завершении боевой операции "Северный щит" по уничтожению трансграничных туннелей "Хезбаллах".
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